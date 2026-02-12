Aylardır devam eden uyuşturucu operasyonlarında Bebek Otel'in ardından Bebek'teki bir diğer lüks işletme ClubHouse'a da cumartesi akşamı operasyon düzenlendi.

Baskının ardından mekanın işletmecisi Menderes Utku gözaltına alınırken, devam eden işlemlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Takvim'in haberine göre sosyetenin gözde mekanında operasyon sonrası panik havası hakim olurken, üyeliklerini iptal etmek ve yıllık 5 bin doları bulan üyelik aidatlarını geri almak için sosyete adeta işletmede kuyruğa girdi.

REFERANSI OLMAYAN ÜYE OLAMIYOR



Öte yandan, kulübün yıllık üyelik bedelinin mevcut üyeler için 3 bin 300 dolar, yeni üyeler için ise 5 bin dolar olduğu ifade edildi. Kulüpten ayrılan bazı kişilerin ise Etiler’de faaliyet gösteren ve bir holding bünyesinde bulunan özel bir spor merkezine yöneldiği belirtiliyor. Söz konusu merkezin yıllık aidatının yaklaşık 200 bin lira olduğu, üyelik için referans ve değerlendirme süreci uygulandığı kaydediliyor.