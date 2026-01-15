Geçtiğimiz hafta sonu TFF 2. Lig'de oynanan İnegölspor-Batman Petrolspor karşılaşmasına futboldan ziyade tribünlerde açılan pankart damga vurdu.

Deplasmana gelen Batman Petrolspor taraftarlarının karşısında açılan "Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş" yazılı dev pankart olay yarattı.

Karşılaşmayı anlatan spikerin pankarta övgü dolu sözler kullanması da siyasilerin tepkisini çekerken DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yaşananlar için konuştu.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Açılan pankartın ayrımcı ve ötekileştirici bir dil içerdiğine dikkat çeken Ekmen "Batman bu ülkenin takımı değil mi? Oyuncuları, taraftarı, şehri bu ülkenin vatandaşı değil mi? Zannedersiniz ki Osmanlı'nın torunları Bizans'la maç yapıyor. Ayıp değil mi?" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın spikerinin "anlayana çok anlamlı" sözlerine de adeta ateş püsküren Ekmen, basın toplantısında o anları dinleterek, "Sen geri zekalı mısın? Neresi anlamlı, neresi manidar? Utanmıyor musunuz böyle bir şey yapmaya?" sözleri ile tepki gösterdi.

50 metrelik pankartın stada nasıl sokulmasından TFF ve Vali'yi sorumlu tutan Ekmen, "Vali bunun hesabını nasıl verecek, TFF bunun hesabını nasıl verecek" diyerek sporda nefret diline karşı caydırıcı cezaların verilmesini istedi.