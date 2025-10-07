AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara’da yaşanan su kesintileri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a tepki göstererek, Yavaş’ın fotoğrafının basılı olduğu bidonlarla Meclis’te basın toplantısı düzenledi.
Gökçek Meclis’e bidonlarla geldi
‘LUNAPARK MI?’
Osman Gökçek’in bidonlarla basın toplantısı düzenlemesi yakın zaman önce babası, eski ABB Başkanı Melih Gökçek aleyhine asılan pankartları hatırlattı. Gökçek basın toplantısında, “Sayın Mansur Yavaş, 549 milyon TL’lik ihaleyi 2024 yılında bitirdiğini söylüyor ve 2,5 milyara bitiriyor” iddiasında bulundu. Osman Gökçek’in bidonlu basın toplantısı için sosyal medyada, “Meclis’i lunaparka çevirdi” şeklinde yorumlandı.