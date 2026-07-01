NATO zirvesi öncesi iktidarın Ankara makyajı tam gaz devam ediyor. Zirve öncesi milyarlarca liraya havalimanı ve bağlantı yolları yenilendi, yollar tamir edildi, peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi, binlerce ağaç dikildi. Kötü görünen bölgeler, gecekondu mahalleleri ve eski binaların bulunduğu alanlar ise dev panolar ve reklam tabelalarıyla kapatılmaya başlandı. Bariyerin arkasında kalan yoksul halkın zirve yasakları boyunca adeta hapsedildiği görüldü. Gazete Sol’un ulaştığı esnaf paravan ile işlerinin engellendiğini dükkanlarının tebligat ile boşaltıldığını söyledi.

Haberde manavlık yapan Emrah adlı vatandaşın dükkanın metruk olması sebebiyle binayı yıkım kararı geldiği belirtildi. Dükkanını NATO Zirvesi nedeniyle boşaltmak zorunda kalan manav, “Şimdi nereye gideyim ben? Vergisini ödediğimiz, kirasını ödediğimiz, faturalarını ödediğimiz normal bir yer burası. Ama şimdi ne oldu? Çıkın dediler. Hani bunu birkaç ay öncesinde deselerdi biz de başımızı sokacak bir yer bulurduk. Böyle olmadı abi. Mağdur ettiler bizi” dedi.

Yasin ve Koray isimli iki oto tamircisi ustanın ise, günlerdir siftah yapamadıkları için kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri belirtildi. Yasin isimli vatandaş verdiği demeçte, “Bak ben yıllardır burada esnafım. Açık konuşayım kimseden çekincem yok. Şehit yakınıyım. Ama bak ellerime. Ellerim nasır. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Bir kez olsun şehit yakınıyım diye iltimas istemedim kimseden. Kendim çalıştım kendim kazandım. Ama bu olmaz kardeşim. Pandemide dahi esnafa sahip çıktılar ama ben 10 gündür siftah yapamıyorum burada kimse halimizi sormuyor. Ayıptır bu.” diye konuştu.

Manav dükkanını tebligatla boşalttılar

Dükkanı boşaltılan manav Emrah, mallarının sokakta kaldığını belirterek, “Meyve sebzelerin bir kısmını oradaki köye götürdüm. Bir kısmını yakındaki arkadaşlara bıraktık. Mesela yarın kiraz gelecek toptancıdan. Nereye indireceğim?” dedi.

Gri pantolon, beyaz gömlek giyecekler

Ankara taksicilerine yeni zorunluluklar getirildi. Başkent Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla şehir genelinde çalışmalar yoğunlaşırken taksiciler de gri pantolon ve beyaz gömlek giyerek karşılayacakları yabancı konuklara Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikramında bulunacaklar. Taksicilere, yabancı konuklara kibar davranılması, ücret konusunda taksimetre dışında talepte bulunulmaması talimatı da verildi. Misafirperverliğinin yansıtılması açısından kritik bir rol üstlenecekleri söylendi.