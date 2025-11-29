Vatikan Devlet Başkanı ve 1.5 milyar katolik hristiyanın lideri Papa 14. Leo, 2640 kilometre uzaklıktaki Roma’dan Ankara’ya geldi ve ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Ulu Önder’in mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri’ne de “Türkiye’yi ziyaret edebildiğim için Tanrı’ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum” diye yazdı. 2.5 ay önce göreve gelen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise Papa’ya eşlik etmedi ve makamına 11 kilometre uzaklıktaki Anıtkabir’e gitmedi. Arpaguş, Papa ile Başkanlık makamında görüştü.