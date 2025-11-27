Papa 14. Leo ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Kütüphanesi'nde basın açıklaması yaptı.

Konuşması esnasında 14. Leo, "Bu ülkenin Hristiyanlığın kökenleriyle ayrılmaz bağları var" dedi.

Papa, "Karşımıza zorluklar çıktığında, böylesine muhteşem bir geçmişe sahip bir halk olmak hem bir armağan hem de bir sorumluluktur" diye konuştu.

Papa,"yolculuğumun logosu olarak seçilen boğaz üzerindeki köprü imgesi, ülkenizin özel rolünü çok güzel ifade etmektedir" dedi.

Türkiye'nin iç çeşitliliğine değer verdiğini söyleyen 14. Leo, boğaz köprüsü gibi Türkiye'nin de kendi içindeki kültürleri birleştirdiğini söyledi.

Papa, "bu köprü, ülkenin farklı bölgelerini bir araya getirerek ve bunu kendi içinde yaparak adeta duyarlılıkların kesişme noktasını oluşturmaktadır" diye konuştu ve "toplum çoğulculuğa sahipse canlıdır "diye ekledi.

14. Leo, "Tanrı'nın sevgisi de fizik kurallarını aşan bir asma köprü gibi" diye ekledi.

Papa, "dünyanın genelinde artan bir alarm durumu vardı. Bu, parça parça savaşılan bir 3. Dünya Savaşı'na dönüşmemeli. İnsanlığın geleceği tehdit altındadır. Bu, Tanrı'nın sevgisiyle çözülmelidir" diye konuştu.