Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi surların içinde kalan birinci derece sit alanındaki 720 metrekarelik arsa, internet üzerinden 5 milyon 500 bin liraya satışa çıkarıldı. İnşaat mühendisi Kadircan Aslıvar, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun ziyaretinin ertesi günü satış ilanını yayımladı.

Arsanın, yaklaşık 2 bin 500 yıllık İznik Surları’nda yer alan 114 burçtan birini de kapsadığı belirtildi.

13 YILDIR DOKUNMUYORDU

Aslıvar, söz konusu arsayı 13 yıl önce ailece İznik’i ziyaret ettikleri sırada satın aldıklarını belirterek, “Tarihi dokusundan çok etkilenip gezerdik. Sur içinde yer alan bu özel parselin satılık olduğunu görünce şaşırdık ve aldık” dedi.

Aslıvar, arsanın surlardaki 114 burçtan birini içerdiğini vurgulayarak, “Etrafı tamamen surlarla çevrili. Kale dört ana kapıya sahip; bu kapılar 4 İncil’i temsil eder. Ayrıca 12 tali kapı bulunur ve bunlar İsa’nın 12 havarisini temsil eder. Bu kapılardan biri parselimize komşu. Arsa 720 metrekare, arkasındaki burçla birlikte 15 metre daha uzanıyor. Yanımızda İznik Gölü, yürüyüş yolu ve otopark bulunuyor” diye konuştu.