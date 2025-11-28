İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı sebebiyle Papa 14. Leo, İznik'e geliyor. Helikopteriyle yola çıkan Papa için protokol ve basın mensupları 'Su Altı Bazilikası' kazısına toplandı.

Hristiyan alemi için son derece önemli olan bu konsil, Papa'nın da katılımıyla dünyanın gündemine oturdu.

Papa'nın yöneteceği ayinin, Hristiyan mezheplerini birleştirici bir gücü olacağı belirtiliyor.

Peki bu konsilin Hristiyanlar için anlamı ne? 14. Leo bu konsili kutlamak için neden özellikle İznik'e geldi? Papa'nın bu ayinle vermek istediği mesaj ne?

KONSİLİN TARİHİ

Bugünkü İznik antik çağda Nikea olarak biliniyordu. Roma İmparatoru Konstantin döneminde 325 yılında burada toplanan konsil, Hristiyan tarihinin en belirleyici toplantılarından birini gerçekleştirdi.

Konsilin toplandığı dönemde Hristiyanlar arasında geniş bir inanç birliği vardı. Ayrışmalar sonraki yüzyıllarda belirginleşti.

Hristiyan inancının temel çerçevesi bu konsilde alınan kararlar sayesinde şekillendi.

Katolik teolog Christian Stoll bu yüzden İznik’i ayrılıklardan önceki tek ortak konsil olarak tanımlıyor.

Stoll ayrıca 325 yılındaki bağlamın sıra dışı olduğuna dikkat çekiyor. Toplantıyı dinî otoriteler değil doğrudan imparatorluk iktidarı kararlaştırdı.

KONSİLDE NE KARAR VERİLDİ

Yaklaşık 200 piskoposun kaleme aldığı ve Hz. İsa'nın Tanrı ile olan bağını ortaya koyan deklarasyon, 1700 yıl sonra bile dua ve ibadetlerde okunuyor.

Konsil Paskalya’nın ortak bir tarihte kutlanmasını kabul etti. İsa Peygamber’in kimliğine dair tartışmayı da sonuçlandırdı.

İznik metni, Hz. İsa’yı Baba olan Tanrı ile aynı özden geldiğini, ve "gerçek Tanrı’dan gelmiş gerçek Tanrı olarak var olduğunu" yazıya geçirdi. Bu görüş, 1700 yıl sonra hala Hristiyan inancında kabul görüyor.

SELEFİNİN MİRASIYDI

Anmanın bugünkü boyutuna daha önce Papa Francis zemin hazırlamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında, 88 yaşında ölen Francis bu toplantının mimarıydı.

Şimdi halefi 14. Leo aynı çizgiyi sürdürüyor. Papa Mayıs ayında Patrik Bartholomeos ile Roma’da buluşmuştu. Üç günlük Türkiye ziyaretinde İznik ve İstanbul’da yeniden görüşecekler.