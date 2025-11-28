Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarım saatlik bir görüşme gerçekleştiren Papa 14. Leo, Taksim'deki St. Esprit Katedraline geldi.

Katedral'daki ziyaretinde önemli görüşmelere gerçekleştirelecek olan Papa, daha sonra helikopterle İznik'e uçacak.

İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümü şerefine ayin düzeleyecek olan Papa, burada kazı çalışmaları devam eden Senato Saray'ını ziyaret edecek.

Senato Saray'ındaki ayinden sonra Papa, İstanbul'a dönecek.

TÜRK - VATİKAN İLİŞKİLERİNİN SEMBOLÜ KATEDRAL

Katolik katedrali, Türkiye - Vatikan ilişkileri için büyük önem taşıyor. Katedral, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ne ve büyük bir yeraltı mozolesine ev sahipliği yapıyor.

Katedralin avlusunda, 1. Dünya Savaşı döneminde Türk askerlerinin tedavisi için Türkiye - Suriye sınırında hastane kurulmasını sağlayan Papa 15. Benedict'in heykeli bulunuyor.

Katedralin içinde Aziz Esprit katedraline bağlı rahibeler ve rahipler bulunuyor. Katedral 1846'da inşa edilmiş, depremler sebebiyle birçok kez renove edilmişti.

SELEFİNİN VASİYETİYDİ: PAPA İZNİK'E UÇACAK

Papa, öğleden sonra İstanbul'da başlayan bir helikopter yolculuğuyla İznik'e varacak.

İznik'te ziyaretine damga vuran İznik Konsili'nin 1700'üncü yılını onurlandıran törene katılacak.

İznik Konsili, 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in tarafından, İznik'te 'Senato Sarayı olarak anılan bazilikada düzenlendi.

Papa'nın şerefine ayin düzenleyeceği bu konsilde, Hristiyan dünyası için son derece önemli kararlar alındı. Bazilika, 12 yıl önce kazı çalışmalarında yeniden ortaya çıkarılmıştı.

İznik Konsili, Hristiyan inancında Tanrı ve Hz. İsa arasındaki ilişki hakkında nihai bir karara varılan toplantı oldu.

Bu toplantı, Rum Ortodoks mezhebinin temel taşı oldu. Ortodoks ve Katolik mezhepleri arasında bir köprü kurmak isteyen 14. Leo için bu ziyaret büyük önem taşıyor.

14. Leo'nun selefi Papa Francis, İznik Konsili'nin yıldönümü için Türkiye'ye geleceğini duyurmuş ancak ziyaretten önce vefat etmişti.

Papa, İznik'ten döndükten sonra Cumartesi günü Rum Ortodoks Patrik'i I. Barthalameos'la görüşecek ve ortak bildiri yayınlayacak.