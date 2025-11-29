Türkiye'yi ziyaret eden Papa 14'üncü Leo'nun, ocak ayında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşecek.

"GÖRÜŞMEMİZİN HİÇBİR SİYASİ GÖLGESİ YOK"

Yasemin Minguzzi görüşmeye dair, "Eşim Andrea Katoliktir ama Ahmet kendi iradesiyle Müslümanlığı seçmiştir. Merhametin, vicdanın ve adaletin dini olmaz; Papa ile yapacağımız görüşmenin de hiçbir siyasi gölgesi yoktur." dedi.

"SEVDİĞİNİZ YA DA SEVMEDİĞİNİZ BÜTÜN KAPILARI ÇALDIM"

Yasemin Minguzzi, "Rabbime sığınıp sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bütün kapıları çaldım ve çalmayı sürdüreceğim. Oğlum için bu dünyayı, nefes aldığım sürece sarsmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.