Papa XIV. Leo, ayın sonunda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dünya basınına göre Papa'nın çantasında ise Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun yeniden açılması olacak.

Katolik inancına göre Hz. İsa'nın Tanrı ile olan ilişkisinin nihai olarak çözüme kavuştuğu İznik Konsili'nin 1700. yılı kapsamında İznik'i ziyaret edecek olan Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşecek.

Erdoğan ve Papa, daha sonra İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği I. Bartholomeos'la buluşacak. AP'ye göre bu görüşmede Ruhban Okulu'nun yeniden açılması gündeme gelecek.

'TÜRKİYE BU ADIMI ATMAYA HAZIR'

AP'nin haberine göre Ankara ve İstanbul Yunan-Ortodoks Patrikhane, okulun yeniden açılması için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Amerikan Ortodoks Kilisesi'nin Başpiskoposu Elpidophoros'a göre okulun açılması an meselesi.

Elpidophoros, "Türkiye, (Heybeliada'daki) ilahiyat fakültesini yeniden açarak, ülkedeki dini azınlık haklarının yararına büyük bir adım atmaya hazır” diye konuştu.

İstanbul doğumlu başpiskopos, “50 yıldan fazla bir süredir bu okulu kapalı tutmak, ülkemize hiçbir fayda sağlamayan siyasi ve diplomatik bir çelişkidir” dedi.

Konuşmasının devamında “Türkiye’de çok sayıda özel üniversite ve özel okul var, bu nedenle sadece Halki’yi kapalı tutmak Türkiye’ye de kimseye de fayda sağlamaz" diye ekledi.