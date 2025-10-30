21 Nisan 2025'te vefat eden Papa Franciscus'un vasiyeti üzerine 27 Kasım'da İznik'e ziyaret düzenleyecek olan Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesi kentte sürpriz bir keşif yapıldı.



Arkeolojik kazılar sonucunda Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 400 metrekarelik taban mozaiği bulundu. Yapının İznik kraliçesi Nicea’nın sarayının girişine ait olduğu düşünülüyor.

BİNLERCE KİŞİYLE İZNİK'E GELECEK



Papa, , Türkiye programına 27 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek başlayacak. 28 Kasım’da Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı törenine katılacak. Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek. İstanbul’da ayin yapacak.



Papa'nın İznik ziyaretine dünyanın dört bir yanından binlerce Hristiyanın katılması bekleniyor.