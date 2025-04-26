Dünya liderleri, ülkelerin temsilcileri, ruhani liderlerin yanında göçmenler ve mahkumlar, Cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere yollara döküldü.

Dönemi boyunca reformlar ve siyasi tartışmalarla boğuşan Arjantinli Papa, Pazartesi günü geçirdiği bir felç sonucu 88 yaşında hayatını kaybetti.

1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi, yasa boğuldu. Papa'nın reformları herkes tarafından desteklenmese de, Francis'in ihtiyaç sahiplerine adadığı hayatı herkes tarafından takdir gördü.

Göçmenler hakkında Papa ile yaşadıkları anlaşmazlıklarla Vatikan'da gündemenden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, Papa'yı uğurlamak için törene katılacak. Türkiye'den ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ülkemiz adına Papa'yı uğurlayacak.

Trump’ın yanı sıra Arjantin, Fransa, Gabon, Almanya, İtalya, Filipinler, Polonya ve Ukrayna devlet başkanları, İngiltere ve Yeni Zelanda başbakanları ile çok sayıda Avrupa kraliyet ailesi üyesi de hazır bulunacak.

Vatikan yetkilileri, 250 bin kişinin bazilikaya açılan geniş meydanı dolduracağını ve töreni takip edeceğini belirtiyor.

Papa’nın naaşı Cumartesi sabahı erken saatlerde St. Peter Bazilikası’ndan çıkarılarak meydandaki törene taşınacak. Tören Türkiye saatiyle 11.00’de başlayacak.

ALKIŞLA VE TARTIŞMALARLA UĞURLANDI

Yabancı devlet adamları bir yanda, kırmızı şapkalı kardinaller ise diğer yanda yer alacak. Kalabalığın ön sıralarında yer kapmak isteyen pek çok kişi geceyi Vatikan çevresinde geçirdi.

Francis, yaklaşık 13 asır sonra Avrupa dışından seçilen ilk Papa olmuştu. 12 yıllık görev süresi boyunca Katolik Kilisesi’ni yoksulların ve yasalar tarafından korunmayan kişiler için bir platform olarak konuşlandırdı. Zengin ulusları göçmenlere yardım etmeye ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeleri için teşvik etti.

Francis, aynı zamanda Kilise'deki cinsel taciz iddialarıyla, Kilise yapısını çok daha şeffaf bir hale getirerek baş etmeye çalıştı. Bunun yanında boşanmış ve LGBT bireyleri de Kilise'ye dahil etmek için çaba gösterdi.

Ancak Francis'in Kilise'yi daha şeffaf hale getirme çabaları gelenekçiler tarafından zaman zaman dirençle karşılandı. Barış çağrıları ve aşırı zenginlerin dünyaya verdiği zararlara yönelik eleştirileri de çoğunlukla yanıtsız kaldı.

GELENEKLERİ YIKAN PAPA

Papa, görev süresince papalığa özgü gösteriş ve ayrıcalıklardan kaçındı. Aynı anlayışı cenaze törenine de taşıdı. Önceki Papa John Paul II’nin üç saat süren cenazesinin aksine Francis’in töreni sadece 90 dakika sürecek.

Yüzyıllardır uygulanan ardışık üç tabutla gömme geleneğini de reddetti. Francis, çinko kaplamalı tek bir tahta tabutla defnedilecek. Ayrıca Vatikan dışında defnedilen ilk Papa olacak.

Son istirahat yeri olarak Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’nı seçti. Mezar taşında yalnızca Latince adı olan "Franciscus" yazıyor. Mezarın üzerinde de boynunda taşıdığı basit demir haçın bir kopyası bulunuyor.

Cenaze konvoyu, Roma sokaklarında son bir kez dolaşarak halkın veda etmesine imkan tanıyacak. İtalya, etkinlik boyunca hava sahasını kapattı ve şehri korumak için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Francis toprağa verildikten sonra gözler yeni Papa’yı seçecek Kardinaller Konseyi'ne (Konklav) çevrilecek. Seçim süreci en erken 6 Mayıs'ta başlayacak.