ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kendisini yapay zeka ile Papa olarak resmeden bir fotoğraf paylaştı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 21 Nisan'da hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, 30 Nisan'da Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda yeni Papa’nın kim olmasını istediğine dair soruya “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu” yanıtını verdi.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş Papa olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.