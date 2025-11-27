İtalya'yı Papa ünvanıyla ilk kez terk eden Papa XIV. Leo, Türkiye ziyareti için yola çıktı. Bu sabah Ankara'ya inecek olan Papa, gününü başkentte geçirecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Papa'nın inişinden sonraki ilk durağı Anıtkabir olacak.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kapalı bir görüşme gerçekleştirecek olan XIV. Leo, görüşmeden sonra Erdoğanla basın toplantısı gerçekleştirecek.

Akşam saatlerinde ise Ankara'dan İstanbul'a uçacak olan Papa'yı Cuma günü İstanbul'da yoğun bir program bekliyor.

İstanbul'daki ibadethanelerde farklı mezheplerden din adamlarıyla görüşecek olan Papa, Saint Esprit Katedrali'ni ziyaret ettikten sonra Sultan Ahmet Camii'ne uğrayacak.

Daha sonra helikopterle İznik'e uçacak ve İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü, kazı çalışmaları devam eden İznik'teki Su Altı Bazilikası'nda ayinle kutlayacak.

Akşam Volkwagen Arena'da büyük bir ayini yönetecek. Papa, Cumartesi günü Lübnan'a uçacak.

PAPA'NIN ZİYARETİNİN AMACI NE?

Ziyaretin temel amacı, savaşlarla yıpranan Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanması. Papa ve Erdoğan'ın Gazze ve Suriye'deki son durumu konuşması bekleniyor.

Vatikan tahtına oturan ilk ABD asıllı Papa olarak tarihe geçen XIV. Leo, selefi Papa Francis'in ölümünden önce planlanan İznik ziyaretini de gerçekleştirecek.

1700 yıl önce toplanan İznik Konsili, Katolik inancına göre Hz. İsa'nın Tanrı ile bağı hakkındaki soruların nihai olarak sonuçlandığı toplantıydı.

Bu toplantı, Katolik mezhebini bir araya getiren en önemli konsillerden biri oldu. Papa, bu ziyaretle mezhep farketmeksizin Hristiyan dünyasında birliktelik çağrısı yapmak istiyor.

PAPA XIV. LEO KİMDİR?

Papa Leo, Mayıs ayında kardinaller tarafından seçilerek Papa Franciscus’un ölümünün ardından göreve geldi.

70 yaşındaki XIV. Leo, uzun yıllar Peru’da misyoner olarak çalıştı. Vatikan’daki ilk resmi görevine ise 2023’te başladı.

Papa Leo, Franciscus'un ilerici politikalarını daha ılımlı bir şekilde destekliyor. Franciscus'un ölümünden sonra Leo, Vatikan standartlarına göre hızla seçilmişti.