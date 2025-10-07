Vatikan Salı günü yaptığı açıklamada, Papa Leo'nun Kasım ayı sonunda Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD'li ilk papa olan Leo, 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek, ardından 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Lübnan'a gidecek.

Bu ziyaret, yeni Papa'nın ilk Türkiye ziyareti olacak. Küba asıllı bir ABD vatandaşı olan Papa'nın Türkiye gezisinde ilk durak İznik olacak.

Selefi Papa Francis, İznik ziyaretini aylar öncesinden duyurmuş ancak Türkiye'ye gelmeden önce vefat etmişti.

Resmi açıklamaya göre Türkiye'de Katolikler için kutsal mekanları ziyaret eden Papa, Lübnan'da Orta Doğu'daki Hıristiyanların içinde bulunduğu zor durumu ele alacak ve bölgeye barış çağrısında bulunacak.