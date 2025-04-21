Papa Franciscus’un ölümünün ardından, akıllardaki ilk soru "Katolik Kilisesi’nde yeni liderin kim olacağı" oldu. Yeni Papa'yı seçecek Kardinaller Konseyi (Konklav) yaklaşık 20 gün sonra seçim için bir araya gelecek, fakat bazı isimler şimdiden öne çıkıyor.

Papa'nın boşanmış Katolikleri ve LGBT bireyleri kapsayıcı reformlarıyla ünlü siyasi çizgisini sürdürmek isteyenlerle, Katolik kilisesinde muhafazakar bir yönelimi tercih edenler bir rekabet başladı.

Daha liberal görüşlü kardinaller ile muhafazakar kardinaller, görüşmelerden sonra bir Papa'yı seçecek. Dünya üzerinde, 80 yaşının altındaki herhangi bir katolik papaz, Papa olarak seçilebilir. Ancak Papalık tahtına aday olan bazı isimler, tahta daha olası varisler olarak görülüyor.

LUIS ANTONIO TAGLE

Favori gösterilen isim, 67 yaşındaki Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle. Papa Franciscus’un yakın çevresinde yer alan Tagle, kapsayıcılık ve inancı yayma çağrılarıyla tanınıyor.

Katolikler arasında özellikle Asya kıtasında büyüyen nüfusu da onu güçlü bir aday haline getiriyor. Kardinal Tagle, Papa Francis'in reformlarını devam ettirdiği gibi aynı zamanda da Katolik kilisesine daha fazla insanı alabilecek bir isim olarak öne çıkıyor.

PIETRO PAROLİN

İkinci sırada İtalyan Kardinal Pietro Parolin var. 70 yaşında olan ve 2013’ten bu yana Vatikan’ın Devlet Sekreteri olarak görev yapan kardinal, Çin ve Orta Doğu ile yapılan müzakerelerde etkin rol üstlendi.

Parolin, Papa'nın reformlarıyla uyumlı bir şekilde ılımlı biri olarak görülüyor. Kilisenin idari yapısıyla derin bağları onu mevcut düzenin korunmasını isteyenler için güçlü bir aday haline getiriyor.

Bununla birlikte arabulucu mizacı sebebiyle daha muhafazakar çevrelerde de iyi bir "ortanca seçim" olarak kabul görüyor.

PETER TURKSON

Ganalı Kardinal Peter Turkson da dikkat çeken isimler arasında. 76 yaşındaki Turkson, eskiden Vatikan'ın “İnsani Gelişmeyi Destekleme Dairesi”nin başındaydı.

Turkson, iklim değişikliği, yoksulluk ve ekonomik adalet gibi konulardaki duruşuyla öne çıktı. Onun seçilmesi durumunda, yüzyıllar sonra ilk kez bir Afrikalı papanın göreve gelmesi söz konusu olacak. Son Afrikalı papa olan Gelasius, MS 492 ile 496 yılları arasında görev yapmıştı.

Gelasius'un duruşu, Papa'nın reformalarını destekleyen kişiler arasında kabul görse de muhafazakar çevrelerde şiddetle eleştiriliyor.

PETER ERDÖ

Daha muhafazakar bir çizgiyi temsil eden 72 yaşındaki Macar Kardinal Peter Erdő, Katolik hukuku üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

Avrupa Piskoposları Konseyi’nde başkanlık yapmış olan Erdő, Katolik öğretisinin muhafaza edilmesi gerektiğini savunuyor.

Papa John Paul II ve Benedict XVI dönemlerine yakın bir yönelimi savunanlar için Erdő, cazip bir seçenek olabilir.

Ancak vefat eden Papa'ya yakın isimler, Erdő'nün tutumundan rahatsız. Bu kardinaller, Katolik kilisesinin güçlü kalabilmesi için bazı reformlara ihtiyacı olduğunu savunuyor.