Ali Can POLAT

Yasa dışı bahis faaliyetlerine para transferi yapıldığı sebebiyle el konulan ödeme kuruluşu Papara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimine geçti. Ancak, ‘yasadışı bahise para aktarıtyor’ diyerek devlet yönetimine geçen şirketin, günlük işlemlere para sınırı getirilse de bu faaliyetlere devam ettiği iddia edildi.

Uzmanlar “TMSF bu şirketi neden hâlâ kapatmadı? Bu şirketin para aktarma dışında ne vasfı var ki” diye sordu. 2016 yılından itibaren yasa dışı bahisin finansmanı sağlandığı iddiası ile el koyulan PPR (Papara) Holding ve iştiraki 7 şirket TMSF’ye devredildi. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklandı, hakkında 28 yıl hapis cezası istendi. Tüm bu operasyonun sebebi olan bahis finansmanın ise TMSF kontrolünde devam ettiği iddia edildi.

SİSTEM İŞLİYOR

Türkiye’den erişimin yasak olduğu, dünyanın en büyük sanal bahis sitelerine para yatırmak isteyen kullanıcıların, hâlâ Papara hesaplarından bu sitelere para gönderebildiğini söyleyen Bahis Endüstri Uzmanı Anıl Ural, “Sistem maalesef ki TMSF yönetiminde devam ediyor. Neden sonlandırılmadığını anlamadık. Kayyumun haberi mi yok bu işten? Kayyum finansçı mı? Daha önce hiç sanal bahis üzerine çalışmış mı? Trafiğin nasıl işlediğini biliyor mu” diye sordu.

TMSF kayyumuna öneride bulunan Ural, “En basit önlem şudur. Bu bankadaki hesapları kiralıyorlar. Bu bankada hesabı olan mudinin diğer banka hesaplarına bakın. Onlarda hiç parası yokken sadece bu bankada parası varsa demek ki o hesap kiralık ve sadece bahise para aktarmak için kullanılıyordur” dedi.

Şirket neden kapatılmadı?

Bahis uzmanı Anıl Ural, Papara’nın tek varlık sebebinin bu tarz ödemeleri gerçekleştirmek olduğunu hatırlatarak, “Bu banka kredi kartı vermiyor, mevduat faizi yok, kredi vermiyor. Tek işlevi para transferi. Bu transferler de yasa dışı sayılan bahiş ve kumar sitelerine yapılıyor. TMSF neden bu işlemlere izin veriyor hâlâ? Neden bu şirket yaşatılıyor da kapatılmıyor” sorularını sordu. 2017 yılında bu şirketin sanal kumara para aktardığını söyleyen Ural, TMSF’nin kayyum yöneticilerine çağrıda bulundu.