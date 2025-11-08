İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında Papara’nın faaliyet izni iptal edilmişti. Kararın ardından şirket, kullanıcıların hesaplarındaki paraların geri ödenmesi sürecini dün başlattı.

Papara tarafından yapılan açıklamada, iade işlemlerinin belirli aşamalar halinde yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, kredi kartı aracılığıyla yapılan yatırımlar için özel bir uyarı yapılarak kullanıcıların dikkatli olmaları istendi.

PAPARA'DAN YAPILAN İLK AÇIKLAMA

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.



Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yapılan bu açıklamadan kısa bir süre sonra Papara'dan önemli bir açıklama daha geldi. Gelen açıklama kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiriyor. İşte yapılan kredi kartı açıklaması:

PAPARA'DAN KREDİ KARTI UYARISI

Şirketten yapılan açıklamada kredi kartı ile yatırılan bakiyelerin şu anda çekilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Papara hesabında kayıtlı ve aktif bir IBAN’ın varsa, “Yatır / Çek” menüsünden nakit bakiyeni çekebilirsin. Ancak kredi kartınla yatırdığın bakiyeleri şu anda çekemezsin. Gelişmelerle ilgili duyurularımızı takip edebilirsin” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında, dijital ödeme kuruluşu Papara’ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde 27 Mayıs’ta aralarında şirketin kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Karslı’nın, yürütülen soruşturma kapsamında “örgüt liderliği” suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi.

2016 yılından bu yana elektronik para ve dijital ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Papara’nın, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği iddia ediliyor.