Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme sistemleri ve elektronik para kuruluşu Papara'nın faaliyet iznini iptal etti.

Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini yaptıkları iddiasıyla Papara'ya yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda gözaltına alınan Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon lira idari para cezası istenmişti.

Savcılık, Papara yöneticilerinin "yasadışı bahis", "suç örgütü kurma", "kara para aklama" suçlarını işlediğini belirtmişti.

Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye ise 24 yıla kadar hapis talep edilmişti.

El konulan ödeme kuruluşu Papara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetimine geçmişti.