İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasadışı bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturmaya kapsamında PAPARA’ya operasyon yapıldı.
TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişlerdi.
15 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.