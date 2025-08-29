İtalya'da geçen nisan ayında hayata gözlerini yuman eski Papa Franciscus'a yönelik olası bir suikast planına ilişkin olarak bir Türk vatandaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İtalyan Corriere della Sera'nın aktardığı ve Il Piccolo'nun araştırmasına dayandırılan habere göre, 46 yaşındaki H.U., Interpol tarafından Hollanda'da gözaltına alındıktan sonra İtalya'ya iade edildi.

Milano'da birkaç gün gözaltında tutulduğu belirtilen zanlının, tutuklanarak Trieste'de tek kişilik bir hücrede tutuluğu bildirildi.

IŞİD BAĞLANTISI ÇIKTI

Papa Francis'in Temmuz 2024'te Trieste'ye yapacağı ziyaret öncesi bir valiz içinde tabanca ve mühimmat bulunduğu ve yakalanan zanlının bu olayla olduğu ileri sürülüyor.

Haberlere göre, suikast planının IŞİD bağlantılı, Türkiye merkezli bir örgüt tarafından hazırlanmış olabileceği iddia ediliyor.

Papa, söz konusu olayın ertesi günü, İtalya'nın kuzeydoğusundaki liman kenti Trieste'nin ana meydanında açık havada bir ayin yönetmişti. Katolik lider, şehirdeki programı boyunca açık bir elektrikli araçla halkın arasına karışmıştı.

Olayın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatan İtalyan polisi, bir yılı aşkın süredir bir suikast planı ihtimali üzerinde duruyordu.

21 NİSAN'DA ÖLMÜŞTÜ

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Papa, 21 Nisan 2025 günü Vatikan'da, 88 yaşında yaşamını yitirmişti.