Bulgaristan hükümeti, ülkenin Euro’ya geçiş hazırlıkları çerçevesinde iki gün ek resmi tatil planlıyor. Kamuoyuna sunulan taslak karara göre, 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerinde kamu kurumları ile finans sektörü için tatil ilan edilecek.

Bu girişim, Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova tarafından yönetilecek. Bakanlık açıklamasında, Euro’ya geçişin “pratik ve teknik hazırlıklar gerektirdiği” vurgulandı. Plan, finansal sistemlerin, bilgi altyapısının ve operasyonel mekanizmaların yeni para birimine uyumlu hale getirilmesini öngörüyor.

YIL SONUNA KADAR UYGULANACAK

Petkova, tatil kararının “Euro’nun yürürlüğe girmesinden hemen önce ve hemen sonrasında sistem ayarlarının yapılması” için gerekli olduğunu belirtti. Düzenlemenin amacı, geçiş sırasında oluşabilecek operasyonel riskleri azaltmak ve bankacılık ile ödeme sistemlerinde sorunsuz bir adaptasyon sağlamak.

Bakanlar Kurulu’nun kararının, Euro’ya geçiş sürecini yöneten Ulusal Plan ve Eylem Planı ile uyumlu biçimde yıl sonuna kadar onaylanması bekleniyor.