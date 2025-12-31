Türkiye 2026'ya saatler sayıyor. 2025 siyasi ve ekonomik krizler, yoksulluk, yoksunlukla geçti. Vatandaşlar 2026 dileklerini SÖZCÜ TV Dilek Kutusuna attı.

SÖZCÜ TV Muhabiri Bala Ateş Irmak'ın topladığı o dilekler, Ekrem Açıkel ile İçinizden Biri programında anlatıldı.

SAĞLIK DİLEYEN DE VAR PARA DİLEYEN DE

Sağlık mutluluk dileyen de var, zengin olmayı isteyen de, maaşına zam bekleyen de var, evlenmeyi dileyen de. Türkiye 2026'ya artık saat sayıyor.

Ekonomik krizin belini büktüğü vatandaşlar dileklerini SÖZCÜ TV'nin Ankara sokaklarında dolaştırdığı dilek kutusuna attı.

Dilek kutusuna dileğini atan bir genç ise Manifest'in yeni şarkı çıkarmasını dilerken, bir kadın da hukuk ve adaletin geçerli olduğu bir ülke istediğini söyledi.