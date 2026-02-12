Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, NBA’de serbest kaldıktan sonra yeniden Avrupa'ya döndü.

Yıldız basketbolcu için Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv transfer yarışına girmişti.

Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos, Hayes-Davis ile 2,5 yıllık bir anlaşmaya vardığını duyurdu. 2028 yılına kadar geçerli olacak sözleşme ile Nigel Hayes-Davis’in Avrupa’nın en yüksek maaş alan oyuncuları arasına girdi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun 2.5 yıl için 8 milyon Euro'luk teklifini reddetti. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdiği aktarıldı.

REKOR TEKLİFE 'EVET' DEDİ

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe ve Hapoel Tel Aviv'in tekliflerini reddederek tercihini Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'tan yana kullandı.

Panathinaikos'un, Hapoel Tel Aviv'in de teklifinin üzerine çıktığı ve yıldız oyuncuya 2,5 yıl için 16 milyon Dolar'lık rekor bir teklif yaptığı aktarıldı.

Rekor teklifin ardından 'Biz Fenerbahçe'de para için oynamayız. Oyuna olan sevgimiz, aşkımız için oynarız.' sözleri gündeme gelen Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos'u tercih ettikten sonra Instagram’dan Fenerbahçe Beko’yu takipten çıktı ve sarı lacivertlilerle ilgili paylaşımlarını sildi.