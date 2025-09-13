Son 4 yılda maliyetlerin 4’e katlandığını aktaran İstanbul Ticaret Odası 17. Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komitesi Başkanı Ebru Koralı, “En önemli gündem maddesi pahalılık. Üzerimize geliniyor. Herkes yemek fiyatlarını konuşuyor ama biz bu yemekleri masaya getirene kadar karşı karşıya kaldığımız maliyet artışlarını kimse sorgulamıyor. Sorumlusu olmadığımız fiyat artışlarının faturasının bize kesilmesi adil değil. İşletmeler yaşam savaşı veriyor. Para kazanmak değil, yaşamak için mücadele veriyoruz” diye konuştu.

%20’SİNDE HAREKET YOK

Türkiye’deki restoranların yüzde 20’sinde hareketlilik olmadığını kaydeden Koralı, kapanmanın yüksek maliyeti nedeniyle restoranların iflas bayrağını çekemediğine dikkat çekerek,“En basitinden maç yayınları geçen sene 300 bin TL idi. Bu sene buna 3 milyon ödeyen oldu. Tedarik ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bir gecede 300 bin TL harcanıyor

Tedarikte pahalılığın Avrupa’yı geçtiğini söyleyen İTO Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komite Üyesi Yücel Özalp ise “Londra’da bir kilogram bonfilenin toptan fiyatı 600 TL iken bizde 1.500 TL. Harcama gücü açısından bir uçurum oluştu. Bir kısım gecede 200-300 bin TL harcıyor. Bir kısım karnını en ucuz şekilde doyurma derdinde. Bu 200-300 bin TL ödeyebilenler de zengin yeni Türkiye’nin çocukları” dedi.