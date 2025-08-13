Bütçe disiplinini kaybeden dört büyükler, yaklaşık 4.5 milyar liralık net zarar açıkladı. Kulüplerin ‘harcama iştahının gelirlerinin çok üzerine çıkmasıyla futbolun devlerinin mali durumunun sürdürülemez’ olduğu ve borca battıkları vurgulandı. Borsada bilanço sezonu devam ederken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Mayıs 2025’te sona eren 12 aylık mali

döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Belirtilen dönemde en çok zarar eden takım Trabzonspor oldu.

ENDİŞE BÜYÜYOR

Karadeniz temsilcisi, 1 milyar 546 milyon liralık net zarar açıkladı. Trabzonspor’u 1 milyar 274 milyon liralık zararla Beşiktaş, 886.7 milyon liralık zararla Galatasaray takip etti. Fenerbahçe ise 12 aylık dönemde 764.6 milyon lira net zarar açıkladı. Bir önceki yıl Türk futbolunun 4 lokomotif takımı arasında yalnızca Trabzonspor’un bütçesi açık vermişti. Bu yaz yapılan Victor Osimhen, Leroy Sane, Jhon Duran ve Orkun Kökçü gibi pahalı transferlerin etkisi görülmeden kulüplerin zarar etmesi, takımların geleceğine ilişkin endişelerin yeniden büyümesine neden oldu. Raporlara imza atan bağımsız denetçiler, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un mali görünümünün sürdürülebilir olmadığını bildirdi.

Fenerbahçe’nin raporunda özkaynakların ekside olduğu hatırlatılarak, “Sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek bir belirsizlik varlığını göstermekte. Söz konusu durum şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandırıyor” denildi.

Galatasaray ve Trabzonspor’un denetçileri de iki takımın da mali sürekliliğine ilişkin önemli belirsizlikler olduğunu raporladı. Bağımsız denetçiler, Beşiktaş’a ise ‘sınırlı olumlu’ görüşünü verdi.

‘Bedelli sermaye artırımı kaçınılmaz’

Futbol ekonomisi uzmanı Tuğrul Akşar, Fenerbahçe’nin bilançosunun kulübün borca battığını, özkaynaklarının ekside olduğunu gösterdiğini belirterek “Chobani ile imzalanan sponsorluk anlaşması yetmeyecektir. Fenerbahçe bu yıl veya 2026’da bir kez daha bedelli sermaye artırımı yapacaktır” tahmininde bulundu. Bir yandan Bankalar Birliği anlaşması, diğer yandan yüksek transfer harcamaları nedeniyle mali yapıları sarsılan 4 büyükler, son 2 yılda toplam 11 kez bedelli sermaye artırımı kararı almıştı.