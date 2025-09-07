Almanya’da bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren yeni düzenleme 9 Ekim’de yürürlüğe giriyor. Değişikliklerin hem güvenliği artırması hem de işlemleri daha hızlı hale getirmesi bekleniyor.

PARA TRANSFERLERİ DAHA HIZLI OLACAK

Almanya’da 9 Ekim’de yürürlüğe girecek düzenleme, doğrudan banka müşterilerinin günlük işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni uygulama kapsamında bankalar, para transfer süreçlerini daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirmekle yükümlü olacak.

Böylece havale işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması ve müşterilerin daha az işlem adımıyla karşılaşması sağlanacak. Düzenlemenin özellikle sık para transferi yapan bireysel müşteriler ile kurumsal şirketler için büyük kolaylık getirmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE DE UYGULANABİLİR

Bu uygulamala bankacılık sektörünü yakından ilgilendirirken, faydalı olması halinde Türkiye'de de bankalar tarafından uygulanması bekleniyor.