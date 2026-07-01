‘Bu faizlerle yatırım yapılmaz’ diyen, Enflasyonla mücadele programının uzamasından dert yanan sanayicinin mal varlığı, bir kez daha tartışma konusu oldu. İş insanları finansmana erişim kanallarının açılmasını beklerken bir dönem uygun koşullarda alınan kredilerin şahsi servet için kullanılması yeniden gündeme geldi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) haziran ayı meclis toplantısına kamu bankalarının müdürleri katıldı. Basına kapalı düzenlenen toplantıda müdürlerden birinden sanayicilere ‘Serzenişte olmalarına karşın lüks arabalarının, yatlarının, uçaklarının’ olduğu eleştirisinin geldiği öne sürüldü. İş insanları ise toplantının ardından yaptıkları açıklamalarda “Uygun kredilerle zamanında kim bunları aldıysa açıklanabilir” dedi.

İSO’nun toplantısına Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Vakıfbank Genel Osman Arslan ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de katıldı. Toplantıda kamu bankalarının müdürlerinden birinin sanayicilere “Serzeniştesiniz ama çoğunuzun teknesi, uçağı var, lüks arabalarınız var” dediği öne sürüldü.

‘GENELE YAYILAMAZ’

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan bir iş insanı, “Öyle kullanan iş insanları da var. Ama bunu genele yayıyorlar, sanki tüm sanayici kredi almış da bunu yapmış gibi… O zaman çıkarsınlar, kimler yapmış bunu. Daha bu durum ne kadar sürecek? ‘Uçağınız var, yatlar, katlar’ deniliyor. Sanayinin payı yüzde 14’er düşmüş gayri safi milli hasılada. Daha bunun konuşulacak nesi var” ifadelerini kullandı. Öte yandan toplantıda eylül ayından itibaren finansmana erişimde kademeli bir rahatlama sürecinin başlayabileceğinin de aktarıldığı öne sürüldü.

‘Gemi bir taraftan su alırsa herkes batar’

İş insanlarından biri, toplantı ile ilgili “Destek istedik. Bankalar yaptıkları işleri anlattı, ‘Aynı gemideyiz’ diyorlar. Gemi bir taraftan su alırsa o gemideki herkes batar. Toplantıda, ‘Üretim olmadan kalkınma olmaz’ dedik” diye konuştu. Başka bir sanayici de KOBİ destek kredisinde 3 yıllık faiz oranının yüzde 37 olduğunu anımsattı ve “Demek ki enflasyon 3 yıl sonra o oranda düşünülüyor. Piyasada nakit sıkıntısı var. Tüm sanayiciler sıkıntıda değil. Ama bazılarının sıkıntısı çok” dedi.

‘Bu faizlerle para almak intihar olur’

Toplantı ile ilgili konuşan başka bir iş insanı, “Devletin, bankalara, ‘sanayiciye vereceği kredide şu kadarlık puan desteği veriyoruz’ demesi lazım. Şu anda böyle bir şey yok” diye konuştu. “Sanayici, finansmana çok yüksek rakamlarla erişiyor. Bu rakamlarla üretim yapması, büyümesi imkansız. Bu intihar olur zaten” ifadelerini kullanan iş insanı, “Sanayicinin yükü her geçen gün daha da ağırlaşıyor” diye konuştu. Başka bir iş insanı da “Yaptığımız iş, ödeyeceğimiz faizi, finansmanı karşılayamaz hale geldi. Bu oranlarla iş yapmak çok zorlayıcı bir hal aldı. İhracat pazarlarımızı kaybediyoruz. Enflasyonun hedefler doğrultusunda düşeceğine sanayici inanmıyor” ifadelerini kullandı.