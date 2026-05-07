HER BİRİ KARA DELİK

Koca bir yıl geçti. Seçim dönemlerinde hizmete giren 4 havalimanı hizmet verecek tek yolcu bile bulamadı. Kara deliğe dönüşen havalimanlarıyla ilgili tabloyu CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara açıkladı. Kara, “Uçuş olmayan, yolcu gelmeyen ve 329 personeli olan havaalanlarına 878 milyon TL ödendi” dedi.

Balıkesir Havalimanı’na uçak inip kalkmıyor. 2025’te kasadan 206 milyon TL harcandı.

11 YILDIR VAR AMA YOK

Kara, hayalet havalimanlarına örnek olarak Çanakkale Gökçeada’yı gösterdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ndeki havalimanı, referandum öncesi dönemin Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım tarafından 2010 Ağustos’ta açıldı. 60 milyon dolara mal oldu. Son 11 yıldır yolcu taşımacılığı yapılmadı. 39 çalışanı var.

YATIRIMLAR ATIL KALDI

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı 2011’de sivil uçuşlara açıldı, ancak atıl kaldı. Uşak Havalimanı’nda da uçak inmedi, yolcu gelmedi. Buranın geçen yıl devlete olan maliyeti 297 milyon TL. Balıkesir Merkez Havalimanı da aynı akıbeti yaşıyor. 69 personeli var. 2025’te 206 milyon TL gider gerçekleşti.