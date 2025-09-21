Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e nankörlük bu kez yardımcı ders kitaplarında ortaya çıktı. Çap Yayınları ile Supara Yayınları’nın matematik test kitaplarında, banknotların üzerindeki Atatürk fotoğrafları silindi, yerine TL’nin sembolü konuldu.

“KALBİMİZDEN SİLEMEZSİNİZ!”

‘Netlerikatla’ adlı platformun test kitaplarında da aynı küstahlığın yapılması dikkat çekti. Durumu fark eden vatandaşlar “Atatürk’e olan bu kininiz neden? Atatürk’e ancak bu ülkenin düşmanları düşmanlık yapar. Atatürk’ü yok saymak… Türk parası üzerinde değişiklik yapmak…Her iki hususta suç değil midir? Kağıt üzerinde adını ya da resmini silmeye kalksalar da, milyonların kalbinden sevgisini asla silemezler. Türk milletinin kimyası Atatürk’tür!” sözleriyle duruma tepki yağdırdı. Çap Yayınları ise “Bu durum kesinlikle bilinçli ve kasıtlı değildir. Temsili görsel sonraki baskılarda düzeltilmiştir” savunmasını yaptı.