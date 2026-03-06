Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıracak yeni bir adım atıyor. “WhatsApp Plus” adıyla geliştirilen ücretli abonelik modeli, kullanıcıların uygulamayı daha kişisel ve esnek şekilde kullanabilmesini sağlayacak.

UYGULAMANIN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞİYOR

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, WhatsApp Plus kullanıcıları uygulamanın tema, simge ve renklerini kendi zevkine göre özelleştirebilecek. 14 yeni ikon ve farklı arayüz renkleri arasından seçim yapılabilecek, böylece uygulamanın görünümü tamamen kişiselleştirilebilecek.

SOHBET SABİTLEME LİMİTİ ARTIYOR

Mevcut WhatsApp sürümünde kullanıcılar yalnızca üç sohbeti sabitleyebiliyor. WhatsApp Plus ile bu sınır 20’ye kadar çıkacak, böylece önemli sohbetleri üstte tutmak çok daha kolay olacak.

TEMEK ÖZELLİKLER ÜCRETSİZ KALACAK

Mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, medya paylaşımı ve grup sohbetleri gibi WhatsApp’ın temel özellikleri ücretsiz kullanımda kalmaya devam edecek. Abonelik tamamen isteğe bağlı olacak ve kullanıcılar istedikleri zaman WhatsApp Plus paketine geçiş yapabilecek.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYAT HENÜZ BELLİ DEĞİL

Şu an için WhatsApp Plus’ın aylık ücreti ve resmi çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak uygulama, hem Android hem de iOS kullanıcıları için sunulması planlanıyor.