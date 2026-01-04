Tayland’ın turistik kenti Pattaya'nın Walking Street çevresinde 27 Aralık 2025 tarihinde ilginç bir kavga yaşandı.

52 yaşındaki Hindistan vatandaşı Raj Jasuja, cinsel ilişki karşılığında ücret ödemediği nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmanın ardından bir grup trans kadın tarafından darbedildi.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine konu kısa sürede kamuoyunun gündemine taşındı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Pattaya polisi olayla ilgili inceleme başlattığını ve tarafların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Polis yetkilileri, şu aşamada iddiaların doğrulanmasına yönelik soruşturmanın devam ettiğini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının ardından kamuoyuna resmi bir açıklama yapılacağını kaydetti.