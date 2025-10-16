Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in birkaç yıl önce 'çökme' ifşalarıyla gündeme gelen Paramount Otel'e el konuldu. Otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum isimli Otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF kayyum olarak atandı.

SEDAT PEKER'İN İFŞALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Paramount Otel ismi Türkiye’nin gündemine suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaları sonrası girmişti. Peker, otele çöküldüğünü iddia etmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu’nun otele çökülmesi sürecinde kritik rol oynadığı iddia edilmişti.

Otel Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de yakalanmasının ardından 2023 yılında Şaban Kayıkçı’ya geçmişti. Daha sonra ise mühürlenmişti.

Peker 'çökülen otel'de gazeteci, siyasiler ve bazı devlet görevlilerin ağırlandığını öne sürmüştü.

BU SABAH 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmişti.

Başsavcılık, 7 kişi hakkındaki soruşturmanın Ufuk Turizm A.Ş’nin mali zafiyetinden yararlanılarak borçlandırıldığı, bu borç üzerinden faizle kazanç sağlandığı ve şirketin Bodrum Torba’daki “The Plaza Bodrum” (eski Jumeirah, Paramount, Be Premium) otelinin üst hakkının yasa dışı biçimde devralındığı iddiasıyla yürütüldüğünü açıklamıştı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında;

Şaban KAYIKÇI'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Muğla ili Bodrum ilçesi, Torba Mahallesi, Zeytinli Kahve Mevkii, 111 Ada 1 parselde bulunan The Plaza Bodrum isimli Otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuş, yine Ceza Muhakemesi Kanununun 133. maddesi uyarınca Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."