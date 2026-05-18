Berkshire Hathaway’de tarihi bir geçiş süreci yaşanıyor. Warren Buffett’ın 31 Aralık 2025 itibarıyla CEO’luk görevinden emekli olmasının ardından, şirketin günlük operasyonları ve yatırım portföyünün yönetimi uzun süredir yardımcısı olan Greg Abel’e devredildi. Buffett yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam etse de, yeni dönemde yatırım kararlarında son söz Greg Abel’e ait.

Mayıs 2026 ortasında açıklanan Form 13F dosyaları, Abel’in yönetimindeki ilk çeyrekte Berkshire portföyünde stratejik değişikliğe gidildiğini gösteriyor.

Tarihi bir zirveye ulaştı

Berkshire; aralarında Amazon, Domino's Pizza, UnitedHealth Group, Visa ve Mastercard'ın da bulunduğu 16 şirketteki tüm hisselerini elden çıkardı. Toplam piyasa değerinin GSYİH'ye oranını ölçen ve piyasanın pahalılık derecesini gösteren "Buffett Göstergesi", %235 ile tarihi bir zirveye ulaştı. Bu oran, 1970'ten bu yana ortalama %88 seviyesinde seyrediyordu.

Berkshire Hathaway, Buffett'ın son dönemini de kapsayacak şekilde son 14 çeyrektir net hisse senedi satıcısı konumunda yer alıyor ve bu süreçte toplamda yaklaşık 195 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi.

Abel’in ilk çeyrekteki en dikkat çekici hamlesi, 16 pozisyonu kapatırken yapay zeka ve teknoloji devi Alphabet'teki payını agresif bir şekilde artırarak şirketi Berkshire'ın ilk beş hissesi arasına taşıması oldu.

Berkshire'ın Alphabet'teki toplam payının piyasa değeri yaklaşık 23 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Berkshire neden Alphabet’i seçti?

Finansal analistlere göre Alphabet, yüksek piyasa çarpanlarının olduğu bir ortamda Berkshire’ın muhafazakar yatırım kriterlerini karşılamayı başarıyor:

Google, küresel internet arama trafiğinin %89 ila %93'ünü elinde tutarak güçlü bir rekabet avantajı (ekonomik hendek) sunmaya devam ediyor.

Üretken yapay zeka ve büyük dil modellerinin entegre edilmesiyle Google Cloud biriminin büyümesi ivme kazandı. Reklam gelirlerine kıyasla daha yüksek kar marjına sahip olan bulut segmentinin, gelecekte şirketin birincil nakit akışı kaynağı olabileceği öngörülüyor.

Şirketin nakit zengini bilançosu, güçlü yönetim kadrosu ve istikrarlı sermaye getirisi programı, değer odaklı yatırımcılar için rasyonel bir zemin oluşturuyor.