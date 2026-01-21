Küresel piyasalardaki belirsizlik gün geçtikçe artarken Trump'ın yaptığı her açıklama altın ve gümüş fiyatlarının rekor kırmasına neden oluyor. Öte yandan 'rezerv para doların' zayıflamasındaki düşüş de devam ediyor. Gözler ise bugün Davos'ta konuşacak Trump'a çevrildi.

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bugün öğleden sonra Davos'ta konuşması beklenen Trump'ın piyasaları etkileyeceğine dikkat çekti. Konuşmasında dikkat çeken başlıkları da sıralayan Eryılmaz, altın, gümüş ve doların seyrine ilişkin önemli notlar paylaştı.

TRUMP'IN KONUŞMASI YIKICI OLABİLİR

Eryılmaz, "Trump’ın bugünkü konuşması konusunda piyasanın kafası oldukça karışık. Çok yapıcı olmasını bekleyenler olduğu gibi yıkıcı konuşma bekleyenler daha güçlü görünüyor." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, Trump’ın konuşmasının içeriğine dair olasılıkları şu şekilde sıraladı

1- "Avrupa'ya Ekonomik Uyarı" (Yüksek Olasılık)

WSJ, FT, Euro News gibi kaynaklar Trump'ın konuşmasının merkezine Avrupa ekonomisinin "stagnasyonunu" yani durgunluğunu koyması bekleniyor. Bu konuda Trump’ın muhtemel mesajının :"Siz düzenlemelere ve iklim anlaşmalarına boğulmuşken, Amerika benim liderliğimde büyüyor. Politikalarınızı değiştirin ya da geride kalın" şeklinde olacağı düşünülüyor. Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Trump, Avrupalı liderlere "ekonomik durgunluğa sebep olan politikaları (yeşil enerji sübvansiyonları vb.) terk etmeleri" çağrısında bulunacak.

2- Ticaret Savaşları ve Gümrük Vergisi Tehditleri Konusunda Konuşmasına Kesin Gözüyle Bakılıyor;

Bloomberg, Reuters, Global Times gibi kaynaklar da Trump'ın Davos'u bir "müzakere masası" olarak kullanması ve gümrük vergilerini bir silah olarak sallaması bekleniyor. Bu konudaki ana mesajının "Bize adil davranmıyorsunuz. Eğer Amerikan ürünlerine engelleri kaldırmazsanız, %100'e varan vergilerle karşılaşırsınız" olması bekleniyor. Basına yansıyan son bilgilere göre Trump, özellikle Fransa gibi ülkelere yönelik "şarap ve lüks tüketim vergileri" tehdidini yineleyebilir. Ayrıca, NATO müttefiki Danimarka ile yaşanan (Grönland merkezli) gerilim nedeniyle Avrupa genelini hedef alan vergilerden bahsedebilir.

3- Sürpriz İç Gündem: Konut Krizi;

Bu beklenmedik bir hamle olarak değerlendiriliyor AP, PBS, Investopedia gibi kaynaklar da Davos’un uluslararası bir zirve olmasına rağmen, Amerikan basını (AP, PBS) Trump'ın konuşmasında şaşırtıcı bir şekilde "Amerikan Konut Piyasası"na odaklanacağını bildiriyor. Trump’ın "Küresel elitler burada kayak yaparken, Amerikan halkı için ev sahibi olmayı kolaylaştırıyorum" mesajı verebileceği düşünülüyor. Burada Trump’ın Davos'taki milyarderlere değil, aslında ekranları başındaki Amerikalı seçmene yönelik bir popülist mesaj hamlesi olarak yorumlanıyor.

4- Jeopolitik ve "Barış Kurulu" konusunda konuşma yapma olasılığı ise tartışmalı;

Bloomberg, Al Jazeera gibi kaynaklara göre Trump'ın Gazze ve Ukrayna gibi çatışma bölgeleri için önerdiği, BM'ye alternatif olabilecek bir "Barış Kurulu" (Board of Peace) fikrini Davos'ta pazarlaması bekleniyor. Trump’ın bu konuda "BM işlevsiz kaldı. Dünyayı ancak güçlü liderlerin kuracağı yeni masalar (bizim kurduğumuz masalar) kurtarabilir." demesi olası. Buradaki tonunun da mevcut dünya düzenini ve kurumlarını (BM, NATO, AB) eleştiren, "güçlünün hakkı" prensibine dayalı bir retorik olacağı düşünüyor.

5- Enerji ve İklim Değişikliği (Zıtlaşma Alanı);

The Guardian, FT Davos'un bu yılki teması "İklim sınırları içinde refah" olsa da, Trump'ın tam tersi bir tezle sahneye çıkması bekleniyor. Trump’ın bu konuda fosil yakıt üretimini artırmanın refahın anahtarı olduğunu savunarak, Davos'un "yeşil enerji" konsensüsüne meydan okuması olası görünüyor.

6- Özetle Trump Nasıl Bir Konuşma Yapabilir?;

Yabancı basının ortak görüşü, konuşmanın "Uzlaşmacı değil, yıkıcı" olacağı yönünde. Tonun “Agresif, pazarlamacı ve "Ben demiştim" havasında olması beklenirken stilin ise hazırlanmış metnin dışına çıkan, doğaçlama saldırılar içeren ve sık sık kendi başkanlık başarılarını öven bir üslup olması yönünde. Konuşma etkisinin de FT ve The Guardian gibi gazetelere göre bu konuşmanın Davos'taki "küreselleşme yanlısı" atmosfer ile Trump'ın "ulusalcı" içgüdüleri arasında tarihi bir çatışma anı olacağı şeklinde.