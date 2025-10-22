Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett, serveti binalara sığmayacak kadar büyük olsa da hâlâ mütevazı bir hayat sürüyor. 147 milyar dolarlık servetine rağmen, Buffett tam 67 yıldır aynı evde yaşıyor ve bu yaşamı keyifli bulduğunu anlatıyor. Buffet, ABD’nin nispeten ucuz sayılabilecek Nebraska eyaletindeki Omaha şehrinde yaşıyor.

YAŞADIĞI EVİN ÖZELLİĞİ NE?

Onlarca şirketin başında bulunan ve parası sayılamayacak miktarlara ulaşan Buffett, 2013 yılında CBS News’e verdiği röportajda, “Dünyadaki herhangi bir evi satın alabilirim. Ama içinde yaşadığım evden başka bir ev istemiyorum” demişti. Buffett’in bahsettiği ev ise ne bir malikâne ne de bir ultra lüks villa.

1921 yılında inşa edilen, beş odalı, iki banyolu mütevazı bir ev. Buffett, bu evi 1958 yılında 31 bin 500 dolara satın aldı. Bugün evin değeri yaklaşık 1,4 milyon dolar civarında. Ancak bu rakam bile, milyarderlerin sahip olduğu malikânelere kıyasla oldukça mütevazı kalıyor.

GARAJINDA TEK BİR ARAÇ VAR

Buffett, “O ev orta sınıf bir mahallede. Ben bir pantolon ve kazakla gayet mutluyum” diyerek yaşam tarzını özetliyor. 95 yaşındaki Buffett, hâlâ çocuklarını büyüttüğü aynı evde yaşamayı sürdürüyor. Garajında lüks arabalar değil, sadece bir Cadillac bulunuyor. Gardırobunda ise genellikle kendini rahat hissettiği sıradan kıyafetler bulunuyor.

Buffett, her fırsatta sade yaşamının kendisine huzur verdiğini söylüyor. Birçok süper zenginde olduğu gibi ne Manhattan’da milyon dolarlık daireleri var, ne de özel adalarda tatil yapıyor. Onun tercihi, çocukluk anılarının ve komşuluk ilişkilerinin devam ettiği o klasik Omaha mahallesi.