Geçimini büyük ölçüde kestaneden sağlayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde dağ yamaçlarındaki bahçelere giderek zorlu bir mesaiye başlıyor. Yaklaşık 20–30 metreye ulaşan ağaçlara tırmanan işçiler, uzun sırıklarla kestane kozalaklarını düşürüyor. Daha sonra toplanan kozalaklar çuvallanarak, meyvelerin kabuklarından ayrılması için kuyulara gömülüyor.

ÖDEMİŞ'TEN AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Kemer Mahallesi’nde üretilen kestaneler yalnızca iç piyasada değil, aynı zamanda Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlere gönderilen ürünler, üreticinin en önemli gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

KESTANENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Uzmanlara göre kestane, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle tam bir sağlık deposu. C vitamini, gallik asit, ellagik asit, polifenoller ve tanenler bakımından zengin olan kestane; bağışıklık sistemini güçlendiriyor, iltihap oluşumunu önlüyor, kalp ve damar sağlığını koruyor.

Ayrıca içeriğindeki lif sayesinde sindirim sistemini düzenliyor, prebiyotik etkisiyle bağırsak florasını destekliyor. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri sayesinde kolesterol seviyesini dengeleyip kalp hastalıklarının önüne geçiyor.

DÜŞÜK KALORİLİ VE GLUTENSİZ BESİN

Düşük kalorili yapısı ve glütensiz içeriğiyle çölyak hastaları ve diyet yapanlar için de ideal bir besin olarak öne çıkıyor.

Ödemiş’te her yıl ekim ayıyla birlikte başlayan kestane sezonu, hem bölge halkına gelir sağlıyor hem de Türkiye’nin tarımsal ihracatında önemli bir yer tutuyor.