Yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 29, TL bazında ise yüzde 51’lik çarpıcı bir yükseliş gerçekleştiren gümüşün olumlu ayrışmaya devam edeceğini düşünen ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Kısa ve orta vadede altın almaktansa gümüşe yönelmeyi tavsiye ediyorum. Yakın vadede gümüşün daha iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum” dedi.

Gümüşün küresel fiyatı 38.18 dolar seviyesinden işlem görürken Eryılmaz, “Gümüşte 39.5 dolar seviyesi kritik. O seviyenin üzerine tutunursa 41 dolara giden gümüş beni şaşırtmaz” değerlendirmesini yaptı. Diğer yandan gümüşün yerelde gramı 49.6 liradan fiyatlanıyor. Gram gümüş bu yıl yaklaşık 17 lira yükselirken, ons gümüş de 9 dolarlık artış kaydetti. Altında büyük bir düşüş veya yükseliş beklemediğini tekrarlayan Eryılmaz, kısa vadede altın alımı veya satımını önermediğini sözlerine ekledi.

2,5 PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR



Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, perşembe günü Merkez Bankası’nın faiz kararının, cuma günü de Moody’s’in ve Fitch’in not kararının açıklanacağı kritik bir haftaya girildiğini söylerken, “2.5 puanlık faiz indirimi beklentimi koruyorum. Ama 2 puan gibi daha düşük bir faiz indiriminin yapılması da beni şaşırtmaz” diye konuştu. Eryılmaz, BIST 100 endeksinde ise 10.400 puanın önemli bir direnç olduğunu vurguladı.





