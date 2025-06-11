Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs 2025 verilerine göre, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Rapora göre, mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) da yatırımcılar için kârlı seçenekler arasında yer aldı. Buna karşın, BIST 100 endeksi ve dövizler yatırımcısını kayba uğratan araçlar oldu. Mayıs ayında mevduat faizi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazında yüzde 1.80 reel getiri sağladı. Enflasyonun üzerindeki bu getiri, özellikle yüksek gelir grubundaki bireyler ve kurumların finansal varlıklarını büyütmesine olanak tanıyor. Buna karşılık, düşük ve orta gelirli vatandaşların çoğu yetersiz tasarrufları nedeniyle bu avantajdan yararlanamıyor.

2.4 MİLYON MİLYONER

Zira, veriler, bu yüksek faiz oranlarının sadece belirli bir kesime avantaj sağladığını ortaya koyuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de banka hesabında 1 milyon TL ve üzerinde mevduatı bulunan kişi sayısı yaklaşık 2.4 milyon. Toplam mevduatın ise yüzde 79’u, yani yaklaşık 17 trilyon lirası bu azınlığın elinde bulunuyor. Örneğin 1 milyon TL ve üzerindeki mevduatlar için uygulanan faiz oranları aylık yüzde 42 ila yüzde 53 arasında değişirken, 32 günlük vadede 31 bin liradan 39 bin liraya kadar aylık getiri sağlanıyor. Mayıs ayında reel getirilerde külçe altın ise yüzde 1.74 oranında kazanç sağlayarak mevduat faizini takip etti. Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.57, Euro yüzde 0.56 ve dolar yüzde 0.23 oranında pozitif getiri sağladı. BIST 100 endeksi ise yüzde 1.53 oranında değer kaybı yaşadı.

Üç aylık getiride altın zirvede

Tüik verilerine göre, üç aylık değerlendirmede ise külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13 oranında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Euro üç ayda yüzde 8.41 reel getiri sağlayarak altına yaklaştı. Mevduat faizi üç ayda yüzde 2.41, dolar yüzde 0.04 reel getiri sağladı. Aynı dönemde TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 8.47, BIST 100 endeksi yüzde 10.55 oranlarında en çok kaybettiren yatırım araçları oldu.