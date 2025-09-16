Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın’ın Didim ilçesi ile Antalya’nın Manavgat ilçesindeki araziler parayı bastırana satıldı.
Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
“Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1632 ada 5 parsel numaralı, 6.345,10 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 117.500.000.- (Yüzonyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle Hüseyin Avşaroğlu tarafından verilmiştir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı;
Aydın ili, Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5101 ada 2 parsel numaralı, 6.443,59 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 148.000.000.- (Yüzkırksekizmilyon) Türk Lirası bedelle Cengiz Erzurum / Cengiz Karaarslan Ortak Girişim Grubu tarafından verilmiştir.
Aydın ili, Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5114 ada 1 parsel numaralı, 6.631,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 151.000.000.- (Yüzellibirmilyon) Türk Lirası bedelle Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından verilmiştir.
Aydın ili, Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5114 ada 2 parsel numaralı, 6.631,09 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 158.500.000.- (Yüzellisekizmilyonbeşyüz) Türk Lirası bedelle Ege Yonca Yapı İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilmiştir.”