Küresel piyasalarda rekor seviyeleri test eden gümüş için yeni bir fiyat tahmini açıklandı. J.P. Morgan Global Research, 2026 yılına ilişkin güncellenen projeksiyonunda gümüşün ortalama 81 dolar/ons seviyesinde işlem göreceğini öngördü. Bu tahmin, 2025 yılı ortalamasının iki katından daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor.

ÇEYREK BAZINDA YÜKSEK SEVİYE BEKLENTİSİ

Bankanın paylaştığı verilere göre 2026 yılı boyunca gümüş fiyatlarının yüksek seyrini koruması bekleniyor. Buna göre ilk çeyrekte 84 dolar/ons, ikinci çeyrekte 75 dolar/ons, üçüncü çeyrekte 80 dolar/ons ve son çeyrekte 85 dolar/ons seviyeleri öngörülüyor.

Söz konusu tahminler, Kasım 2025’te duyurulan önceki beklentilere kıyasla yüzde 34 ila yüzde 55 arasında yukarı yönlü revizyona işaret ediyor.

2027 İÇİN DE YUKARI YÖNLÜ PROJEKSİYON

J.P. Morgan, 2027 yılına ilişkin ortalama gümüş fiyatı beklentisini ise 85,5 dolar/ons olarak açıkladı.

ARZ VE TALEP DENGESİNE VURGU

Analistler, gümüş arzının fiyat artışlarına kısa vadede hızlı karşılık veremediğini belirtiyor. Gümüşün büyük ölçüde bakır, kurşun ve çinko üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilmesi, üretimin hızlı biçimde artırılmasını zorlaştırıyor.

Talep tarafında ise sanayi kullanımının öne çıktığı ifade ediliyor. Özellikle güneş paneli üretiminde kritik bir bileşen olarak kullanılan gümüşün, enerji dönüşüm süreciyle birlikte talep görmeye devam ettiği kaydediliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Altın ve gümüş, beklentilerden güçlü gelen Ocak ayı istihdam verilerinin yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasının ardından ABD dolarının güçlenmesiyle gerileme gösterdi.

Yatırımcılar ise para politikasına yönelik daha fazla ipucu için Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini merakla bekliyor.

Ons gümüş bu gece bir miktar düşüş yaşayarak 83,31 dolar seviyesine geriledi. Ons gümüş sabah seansında 08.23'te 84,19 dolarda hareketleniyor.

Ons altın gece seansında 5 bin 46 dolara geriledikten sonra bugün sabah seansında 08.23'te 5 bin 72 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketlenmelerin etkisiyle yatay seyirde hareketleniyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.23'te 7 bin 110 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 399 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.