Kripto para piyasası yeni haftaya da kırmızı grafikle girdi. Kripto para piyasasındaki düşüşün ana nedeni, yapay zeka sektörüne yönelik yeniden artan endişelerin teknoloji hisselerinde küresel bir satış dalgası yaratması oldu. Bitcoin ve Ethereum, yüksek teknoloji değerlemeleri konusundaki endişelerin devam etmesi ve Federal Rezerv'in yakın vadeli politika gevşemesine yönelik bahislerin azalmasıyla ayların en düşük seviyelerine geriledi.

BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ!

Kripto paralar içinde en fazla işlem gören para birimi Bitcoin'de sert düşüşler sürerken dünden beri yüzde 10'a yakın azalışla bir günde 8 bin 312 dolar kayıpla 81 bin 488 dolara geriledi. Öğlen seansında 13.32'de 82 bin 407 dolarda bulunuyor.

Bitcoin tam bir yıl önceki seviyesinin de altına gerilerken yıllık kayıp yüzde 15'e çıktı.

ETHEREUM'DA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Altcoinler grubundan olan Ethereum da aşağı yönlü eğilimler yaşanıyor. Ethereum yüzde 11'e yakın düşüşle 2 bin 663 dolara geriledi. Öğlen seansında 13.32'de 2 bin 703 dolarda bulunuyor.

"PİYASA YERİNDEN OYNAMIŞ"

IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, Bitcoin'deki düşüş hakkında, "Eğer bu, genel olarak risk algısıyla ilgili bir hikaye anlatıyorsa, o zaman işler gerçekten çok çirkinleşmeye başlayabilir ve şu anki endişe bu." değerlendirmesinde bulundu.

Sycamore, "Piyasa biraz yerinden oynamış, biraz parçalanmış, biraz kırılmış gibi hissediyor, aslında, çünkü o satış dalgasını yaşadık." ifadelerini kullandı.

1,2 TRİLYON DOLAR BUHARLAŞTI

Piyasa takipçisi CoinGecko'ya göre, son altı haftada tüm kripto paraların toplam piyasa değerinden yaklaşık 1,2 trilyon dolar silindi.

Dijital varlık araştırma şirketi CryptoQuant, çarşamba günü yayınladığı haftalık kripto raporunda, "Bitcoin piyasa koşulları, mevcut boğa döngüsünün Ocak 2023'te başlamasından bu yana en düşüşte." dedi.

ZİRVEDEN SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin'deki düşüş, bu yıl ekim ayında 120 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşan yükselişin ardından sert ve hızlı bir şekilde gerçekleşti.

Bu yükseliş, küresel çapta kripto varlıklara yönelik olumlu düzenleyici değişikliklerin de etkisiyle gerçekleşti.

Analistler, piyasanın geçen ay yaşanan rekor kripto çöküşünün izlerini taşıdığını, panik satışları ve düşük likiditenin sert dalgalanmalara yol açmasıyla kaldıraçlı pozisyonlarda 19 milyar dolardan fazla tasfiye yaşandığını söylüyor.

SATIŞ DALGASI

Bu yıl halka açık dijital varlık hazine şirketlerinde yaşanan patlamanın ardından yaşanan satış dalgası, şirketlerin yükselen fiyatlardan yararlanarak bilançolarında kripto paraları satın alıp tutmasıyla kripto para yatırımcılarının hisse senedi fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

STRATEGY HİSSELERİNDE SERT KAYIP

Bir zamanlar kurumsal Bitcoin birikiminin simgesi olan Strategy hisseleri, bu hafta yüzde 11 düşüşle bir yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Japon rakibi Metaplanet ise haziran ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 80 düşüş yaşadı.