2.Lig Kırmızı Grup’un 18. haftasında Menemen FK ile deplasmanda karşılaşması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu, maça çıkamadı. Mersin ekibinin maça çıkamamasının nedeni mali nedenler olduğu ve bu yüzden deplasman masraflarını karşılayamadığı öğrenildi.

Karşılaşma öncesi statta hazır bulunan Menemen FK, TFF tarafından hükmen galip ilan edilecek. Yeni Mersin İdmanyurdu, bir maça daha çıkmaması halinde TFF kuralları gereği küme düşürülecek.

MAAŞLAR ÖDENMİYOR

Maaşları ödeyemediği gerekçesiyle futbolcularını teker teker kaybeden Yeni Mersin İdmanyurdu, antrenman da yapamıyor. Bu sezon 17 maçta 15 puan toplamayı başaran Yeni Mersin İdmanyurdu, 15. sırada yer alıyor.