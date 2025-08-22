İngiltere'de Shotton Kömür Madeni yakınındaki tarlaya düşerek ölen Damarell'in, çok deneyimli bir paraşütçü olduğu ve havada paraşütle ilgili teknik bir sorun yaşanmadığı tespit edildi. Soruşturmada, kadının ne ana ne de yedek paraşütünü açmaya yeltenmediği vurgulandı. Hava koşullarının da uygun olduğu günde, ekipmanında da herhangi bir arıza tespit edilmedi. Genç kadının 'ölüme atlama' kararını kendi aldığı ortaya çıktı.

"KARARI KENDİ ALDIĞI ANLAŞILIYOR"

BBC'de yer alan habere göre duruşmada konuşan Dr. Leslie Hamilton, Damarell'in ölümünü intihar olarak kayda geçirdi. Hamilton, "Olasılıkların dengesi göz önüne alındığında, kendi yaşamına son vermek istediği anlaşılıyor" dedi.

Soruşturmada, genç kadının bir gün önce altı başarılı atlayış gerçekleştirdiği ve akşam saatlerinde sevgilisinden ayrıldığı aktarıldı. Eski partnerinin ifadesine göre ikili, paraşüt sporuna olan ortak ilgileri sayesinde tanışmıştı.

AİLESİ MAHVOLDU

Galler'in Caerphilly kentinde yaşayan Damarell'in ölüm nedeni otopside "künt travma" olarak belirlendi. Vücudunda alkol veya uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ailesi ise uzaktan katıldıkları duruşmanın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili kızımız Jade, olağanüstü bir insandı. Parlak, cesur ve özgür ruhlu... Hayatı enerji, tutku ve sevgiyle doluydu. Sıcaklığı ve nezaketiyle sayısız insanın hayatına dokundu."