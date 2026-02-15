150 milyar Euro’luk Avrupa Silahlı Kuvvetler İşbirliği (Security Action for Europe-SAFE) fonundan pay almamızı engelleyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs, bu programdan 1 milyar 987 milyon Euro ödenek sağladı.

SAFE programı, AB’ye üye ve aday ülkelere maddi destek sağlanıp, yeni askeri donanımlar ile savunma ve silahlı kuvvetlerini güçlendirmesini öngörüyor. Türkiye de bu fondan yararlanmak istemiş ancak Yunanistan Ege’de 12 mili savaş nedeni sayan “Casus Belli” kararını kaldırmamızı şart koşmuştu. Türkiye dik durdu ve taviz vermeyince Yunanistan veto koymuştu.

YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS İLK 3’TE

Güney Kıbrıs Mayıs 2025’te yürürlüğe giren SAFE programından maddi destek sağlayan ilk 3 ülke arasında yer aldı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın 1 milyar 987 milyon Euro’luk ödeneğin 1 milyar 200 milyonunu Güney Kıbrıs kullanacak.

Bu ödenek ile Rum ordusuna Fransa’dan tanesi 95 milyon Euro olan 5 adet H-145M tipi saldırı helikopteri alınacak. Yeni nesil helikopterlerde akıllı savaş sistemleri, çoklu roketatarlar, top ve makineli tüfekler ile füzeler bulunuyor.

Ayrıca Fransa’dan 20-25 milyon Euro değerinde AMX 56 Leclerc tank ile Almanya’dan Leopard tank almayı da planlıyor.

150 milyar Euro’luk destek fonu

SAFE programı; Avrupa Birliği tarafından üye ve aday ülkelerin silahlı kuvvetlerinin savunma kapasitesini arttırmak amacıyla oluşturuldu. Program ile 150 milyar Euro tutarında mali destek öngörüyor.

Silah, araç ve gereçlerin Avrupa Birliği üyesi ülkelerden alınması şartı bulunuyor. SAFE programından en yüksek miktarı 43 milyar Euro ile Polonya alacak. Fransa’ya 16, İtalya’ya 14 milyar Euro ayrıldı.

Orduların modernleştirilmesini öngören askeri yardım programdan Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda da yararlanıyor. Türkiye ile birlikte Güney Kore ise SAFE dışında tutuldu.

Türkiye’ye vetonun ödülüyle ordusunu güçlendiriyor

H-145M saldırı helikopteri

Leopard