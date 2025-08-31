ABD’de 16 yaşındaki Lindsay Leskovac isimli genç kız, direksiyon başında uyuyakalınca kamyonetiyle büyük bir trafik kazası geçirdi. Araçtan ağır yaralı halde çıkan genç kız, bilincini kaybetti. Gece saatlerinde gerçekleşen kaza nedeniyle çevrede yardım edecek kimse yoktu. Ancak bu noktada iPhone’un “Kaza Algılama” sistemi devreye girerek hayatını kurtardı.

OTOMATİK OLARAK ACİL YARDIM ÇAĞIRDI

Apple’ın 2022’de iPhone 14 serisiyle tanıttığı, iOS 16 sonrası tüm iPhone ve Apple Watch modellerinde bulunan özellik, ciddi bir çarpışma anında kazayı tespit ederek acil servisleri arıyor. Leskovac’ın iPhone’u da kazadan kısa süre sonra 911’e sinyal gönderdi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, genç kızı parçalanan araçtan çıkararak hastaneye yetiştirdi.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Yerel kaynaklara göre Leskovac’ın her iki bacağında ve boynunda kırıklar vardı. Ancak hızlı müdahale sayesinde hayati tehlikeyi atlattı. Uzmanlara göre bu tür durumlarda saniyeler bile büyük önem taşırken, kaza algılama sisteminin otomatik çağrısı genç kızın yaşamını kurtardı.

NASIL AKTİF EDİLİR?

Apple, özelliğin iPhone 14 ve sonrası modellerde, ayrıca watchOS 9 ve üzeri Apple Watch cihazlarında yer aldığını belirtiyor. Kullanıcılar, özelliği aktif hale getirmek için şu adımları izleyebiliyor:

Ayarlar menüsünü açın. Acil SOS bölümüne girin. “Ciddi Trafik Kazası Sonrasında Ara” seçeneğini aktifleştirin.

Uzmanlar, sürücülerin bu özelliği sürekli açık tutmasının olası bir kazada hayat kurtarıcı olabileceğini vurguluyor.