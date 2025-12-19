Avrupa’da seyahat trendleri değişiyor. Uzun yıllardır turist akınının merkezinde yer alan Paris, Roma ve Barselona gibi klasik rotalar 2026 planlarında geri plana düşerken, Orta Avrupa’dan yükselen bir başkent dikkatleri üzerine çekiyor.

Uluslararası seyahat platformu Travel Off Path tarafından paylaşılan son verilere göre, Prag’a yönelik seyahat aramaları 2026 yılı için yüzde 180 arttı. Bu artış, Avrupa turizminde yeni bir yönelimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

İLGİNİN TEMELİNDE TARİHİ VE MİMARİ YAPISI YER ALIYOR

Uzmanlara göre Prag’a artan ilginin temelinde kentin büyük ölçüde korunmuş tarihi ve mimari yapısı yer alıyor. Orta Çağ’dan günümüze ulaşan sokaklar, meydanlar ve simgesel yapılar, şehri kalabalık ve yorucu destinasyonlara alternatif arayan gezginler için cazip hale getiriyor.

HEM ULAŞIM KOLAY HEM DE YILIN HER DÖNEMİ GEZİLEBİLİYOR

Prag’ın yükselişinde ulaşım imkanlarının genişlemesi de önemli rol oynuyor. 2026 yaz sezonu itibarıyla devreye girmesi beklenen yeni direkt uçuşlar, özellikle Avrupa dışından gelen turistlerin kente erişimini kolaylaştırıyor.

Ekonomik faktörler de Prag’ı rakiplerinden ayırıyor. Konaklama, yeme-içme ve şehir içi harcamalar, Batı ve Kuzey Avrupa başkentlerine kıyasla daha ulaşılabilir seviyelerde. Bu durum, Prag’ı sadece yaz aylarında değil yılın her döneminde tercih edilen bir destinasyon haline getiriyor.

YENİ NESİL AVRUPA ROTASI

Tarihi atmosferi, dengeli fiyatları ve kolay ulaşımıyla Prag, 2026 için Avrupa’nın yükselen seyahat rotaları arasında gösteriliyor. Klasik şehirlerden farklı, daha sakin ve ekonomik bir Avrupa deneyimi arayanlar için başkent, şimdiden güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.