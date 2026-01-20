Orta Doğu'nun en prestijli ödül törenlerinden Joy Awards, iki gün önce Riyad'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Görkemli tören, bir yıldızlar buluşmasına sahne oldu. Arap dünyasının film, müzik, dizi, spor ve dijital içerik alanlarında öne çıkan isimlerini bir araya getiren törene Türkiye'den Hande Erçel, Barış Arduç, Pınar Deniz, Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Büşra Develi ve Kaan Urgancıoğlu da katıldı.

İlgiyle karşılanan Türk ünlüler, kırmızı halı seremonisine de damga vurdu.

Hande Erçel törende Barış Arduç'la birlikte sahneye çıkarak ödül sundu. İkili, "en iyi Arap kadın oyuncu" ödülünü kazanan ismi açıkladı.

Erçel, Arapça yaptığı konuşmada organizasyonu düzenleyenlere ve davetlilere teşekkür etti.

Ünlü oyuncu törenin ardından Instagram'da Joy Awards gecesine ait kareleri paylaştı. Hande Erçel'in fotoğraflarına yalnızca hayranlarından değil, dünya çapında tanınan bir isimden de yorum geldi.

KALP EMOJİSİ KOYDU

'Dünyanın en zengin varisi' olarak bilinen model, TV ünlüsü, DJ Paris Hilton, Hande Erçel'in gönderisine kalp emojisi koydu.