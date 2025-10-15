Takip listesinde yalnızca 7 bin 493 kişiye yer veren Hilton’un bu seçici yaklaşımına rağmen Hatice’yi takip etmesi sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı. Bu gelişmenin ardından “Paris Hilton neden Hatice’yi takip etti?” sorusu kullanıcılar arasında hızla yayıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı Hatice, Paris Hilton’un kendisini gerçekten takip ettiğini doğruladı ve bu sürpriz gelişmeyle ilgili esprili bir yanıt verdi: “Herhalde şekerim.”

TÜRK MODACILARIN TASARIMLARINI TERCİH EDİYOR

Paris Hilton’un Türkiye’ye olan ilgisi aslında yeni değil. Daha önce İstanbul’daki etkinliklere katılan, Türk modacıların tasarımlarını tercih eden Hilton, zaman zaman Türkiye ile ilgili paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

Ancak bu kez dikkatini çeken isim, sahne performanslarıyla tanınan ve yıllardır müzik dünyasında aktif olarak yer alan Hatice oldu.

Gelişmenin ardından Hatice’nin sosyal medya hesaplarında etkileşimlerin artması beklenirken, Paris Hilton’un ilerleyen dönemde başka Türk sanatçılarla da benzer etkileşimlerde bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.